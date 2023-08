VIOLA PARK, Corsa contro il tempo per apertura: le tappe

La strada per arrivare ad ottenere l'agibilità dei due mini-stadi all'interno del Viola Park l'ha indicata il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini: come spiega questa mattina Il Tirreno, sarà fondamentale che i tecnici della Fiorentina consegnino entro oggi la documentazione dei progettisti. Le tappe sono tre: serve sospendere la procedura di richiesta di agibilità in deroga, tornando ad un progetto conforme alla normativa vigente in materia di pubblico spettacolo. Con la documentazione in mano, il Comune istruirà il materiale raccolto, insieme al parere obbligatorio dei Vigili del fuoco. A questo punto, saranno convocate per l'8 settembre la Commissione pubblico spettacolo comunale per l'esame di fattibilità del progetto e, se non ci saranno prescrizioni o osservazioni, il 12 si procederà con il sopralluogo della Commissione al Viola Park. In caso di esito positivo, già dal giorno successivo e dunque dal 13 settembre, sarà rilasciata l'agibilità per l'uso dei mini stadi e degli spalti, in tempo per la prima partita di campionato della squadra Femminile, contro il Sassuolo, il 17 settembre.

