VIOLA, Buone notizie: Jack e Quarta hanno recuperato

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla di notizie positive per Vincenzo Italiano derivate dall’allenamento di ieri e in vista della gara col Torino. Il tecnico ritrova infatti Martinez Quarta, che ha smaltito l’influenza che gli aveva fatto saltare la trasferta di Monza. Si è allenato in gruppo anche Giacomo Bonaventura, in via di guarigione dal problema al tallone accusato dopo la gara di Roma, anche se verrà gestito in base alle sensazioni personali a ridosso del match coi granata.

Smaltite le botte prese all’U-Power Stadium anche da Lucas Beltran, così come Riccardo Sottil ha risolto il problema muscolare che si trascinava dietro da giorni. Mentre Arthur già a Monza è parso in condizioni fisiche accettabili, sufficienti per essere il migliore in campo.