TOTOFORMAZIONE, Davanti c'è Cabral. Dubbi in mediana

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Salernitana-Fiorentina e mister Vincenzo Italiano ha ancora qualche dubbio di formazione in vista della gara dell'Arechi. Tra i pali ci sarà Terracciano che in difesa dovrebbe essere schermato dal quartetto composto da Dodo e Biraghi sulle fasce con Quarta e Igor centrali. Pochi dubbi a centrocampo dove non è in discussione né la conferma di Castrovilli né il ritorno dal 1’ di Mandragora, lasciato domenica in panchina dopo undici gare di fila dall’inizio. Le perplessità abbondano sia sulla trequarti che in attacco: visto l’ottimo impatto contro i blucerchiati, Kouame spera in una maglia e con lui anche Barak e Ikoné, lasciati per 90’ a riposo (dovrebbe invece fermarsi Gonzalez). Davanti, nonostante il tris di assist quasi da record e il gol decisivo messo a segno nella gara d’andata a novembre, Jovic pare destinato a partire dalla panchina, con Cabral pronto a tornare titolare.

Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Barak, Saponara; Cabral.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Barak, Kouame; Cabral.

Repubblica Firenze (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Barak, Saponara; Cabral.

Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Barak, Kouame; Cabral.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Barak, Kouame; Cabral.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Barak, Kouame; Cabral.