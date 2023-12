QUI VIOLA, Ok Sottil-Bonaventura. Davanti c'è Nzola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sarà di nuovo una Fiorentina che cambia rispetto alla partita precedente, sottolinea stamani il Corriere dello Sport - Stadio. Perché se su Nico Gonzalez non sono arrivate affatto buone notizie, diverso è il discorso per Sottil e Bonaventura, che sono rientrati in gruppo già venerdì. Non saranno al 100 per cento ma farne a meno è impossibile, anche perché a centrocampo toccherà probabilmente di nuovo a Maxime Lopez e Mandragora, mentre in difesa torneranno Martinez Quarta e Biraghi. Davanti toccherà di nuovo a Nzola, che cerca di ritrovare la via del gol che gli manca in A dal 2 ottobre scorso.