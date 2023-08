PRANDELLI, UECL? Viola favoriti. Sul calciomercato...

FirenzeViola.it

All'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è presente un'intervista a Cesare Prandelli, ex allenatore viola. Queste le sue parole: "La squadra di Italiano, fin da subito, non dovrà commettere la leggerezza di pensare che tutto sia scontato dopo il gran percorso della scorsa stagione e la finale contro il West Ham. Adesso le rivali guarderanno la Fiorentina con occhi diversi e la affronteranno con maggiore attenzione".

Riguardo il calciomercato viola

"Sono arrivati i giocatori giusti nei ruoli giusti. Ma il vero colpo della Fiorentina sarà il gioco. Italiano ha idee chiare e punta su un calcio propositivo che esalta le varie individualità. E soprattutto è arrivato alla terza stagione a Firenze, quella in cui di solito si raccolgono i frutti dell’ottimo lavoro svolto nei primi due anni. Vincenzo, che è stato anche un mio giocatore, è un allenatore lanciato: mi aspetto una Fiorentina protagonista in Conference e più continua anche in campionato".

Quale dovrebbe essere l'obiettivo della stagione?

"Non porsi limiti! E giocare sempre per vincere, come ha sempre fatto la squadra di Italiano in questi due anni".