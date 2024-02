POLVEROSI, Cosa c'entra Nzola sulla fascia è difficile da capire

FirenzeViola.it

All'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, è possibile leggere un editoriale di Alberto Polverosi che, a proposito della sconfitta di ieri, dice: "Attribuire la colpa della sconfitta a quei folli minuti di recupero sarebbe un errore. La rimonta del Lecce è maturata in 100 minuti in cui i viola hanno sbagliato tutto. La Fiorentina sembra una squadra sfinita, arresa. [...] I primi 45 minuti in Puglia sono stati spaventosi. Schiantata subito sul piano fisico, terrificante su quello tecnico, scombinata su quello tattico.

Non un tiro nello specchio della porta del Lecce, un errore dietro l'altro nei passaggi, nei lanci, nei cross [...] la corsia di destra era sbaragliata: Faraoni, a differenza di Kayode, noon ha il passo di Banda e lo ha perso di continuo, e davanti all'ex veronese giocava un centravanti. Cosa c'entra Nzola sulla fascia è difficile da capire. Già è in crisi come punta, se lo metti su un lato col compito di inseguire un terzino che attacca bene e tanto come Gallo vuoi infierire...Così è successo che proprio il centravanti della Fiorentina, ormai stremato e disorientato, abbia fatto l'assist del 2-2 di Piccoli e che il 3-2 sia arrivato grazie a Dorgu, l'uomo di Nzola, libero in area di rigore. Queste non sono solo batoste ma brutti segnali".