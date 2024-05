NZOLA, E la sua bella storia: ora può riscrivere il futuro

FirenzeViola.it

La Nazione si sofferma su una delle belle storie, quanto strane, della Fiorentina: M’Bala Nzola. Finito ai margini per motivi personali, negli ultimi 114’ in campo spalmati su tre gare - le due col Bruges e quella col Verona - l’ex Spezia ha messo a referto un gol, un assist e si è procurato il rigore decisivo per la qualificazione europea. In particolare ha colpito l’atteggiamento con cui è entrato in campo, così come il suo linguaggio del corpo. Che ha finalmente certificato la sua voglia di sentirsi importante a Firenze, dove è stato aspettato a lungo. Chissà che non possa riscrivere un futuro che sembra già scontato.