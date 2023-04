NICO, È arrivato il momento della consacrazione definitiva

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Le parole di Nico Gonzalez in conferenza stampa ieri insieme a Vincenzo Italiano, come analizzato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, hanno fatto intendere che l'argentino vorrà essere protagonista, dando l'anima questa sera contro il Lech. L'ex Stoccarda scalpita alla ricerca della nona rete stagionale che sarebbe anche il suo record personale da quando è in viola. Dunque, è arrivato il momento della consacrazione definitiva, quella da leader e trascinatore.