MERCATO, Difesa: Ranieri l'unico sicuro della permanenza

Non solo nomi in entrata: la Nazione parla anche di possibili uscite e, in generale, della situazione della rosa della Fiorentina in vista del prossimo futuro. Focus sulla difesa dove, scrive il quotidiano fiorentino, Luca Ranieri è l’unica pedina da poter considerare al cento per cento viola anche nella stagione 2024/2025, mentre per Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta tutto potrebbe davvero prendere una piega imprevista.Entrambi hanno un buonissimo mercato che si diversifica sul piano dei club interessati ai due giocatori.

Sul serbo ci sono ancora tanti club di Serie A (Napoli, Lazio ma anche Juventus e Milan), alla caccia di un centrale di esperienza per allungare le rotazioni. L'argentino piace al Napoli ma ha anche offerte dal Sudamerica e dalla Spagna, anche se la Nazione riporta come la volontà del Chino sarebbe di rimanere ancora a Firenze.