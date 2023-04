ITALIANO, Ma quale talebano: adesso è un big

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riportato da La Nazione c’era una volta l’Italiano-talebano che che per difendere e non toccare il suo 4-3-3 sarebbe stato pronto a gettarsi nel fuoco. Il tecnico viola non concedeva e si concedeva dubbi sul concetto. C’era una volta quel 4-3-3 e quella visione rigida e radicale che adesso non c’è più. Anzi, Italiano, l’Italiano di oggi, quello che l’altra sera ha messo la firma sulla vittoria a casa dell’Inter, è davvero cambiato. Si è trasformato, portando molto più in alto il tasso di qualità con cui ha preso a spingere la Fiorentina. Diciamolo apertamente: Italiano sembra aver finito il processo di apprendistato per rivelarsi un allenatore di prima fascia. Nei fatti, il tecnico viola è stato bravo, attento e maturo a capire che la Fiorentina per spingersi nella direzione dei risultati di questi tempi doveva trasformarsi in una squadra a geometria variabile. Con il 4-2-3-1, la mediana davanti alla difesa ha permesso l’utilizzo migliore di giocatori come Amrabat e Mandragora, mentre la linea a tre dietro all’unica punta ha aiutato Italiano a non rinunciare alla spinta degli esterni. C’era una volta Italiano-talebano, poi è arrivato l’Italiano pronto a correggere (bene) la squadra e adesso ecco l’Italiano trasformista.