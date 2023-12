IL MIGLIORE, Terracciano salva più volte la porta viola

FirenzeViola.it

Tutti d'accordo i quotidiani oggi in edicola nel considerare Pietro Terracciano il migliore in campo in casa viola nella sfida contro il Verona. Per quasi tutti i giornali il voto è lo stesso 7,5. Il portiere della Fiorentina, dopo il rigore prima causato e poi parato ad inizio gara, salva più volte la porta della squadra di Italiano dagli attacchi dei giocatori del Verona. Questi i voti dei quotidiani oggi in edicola:

Gazzetta dello Sport: 7,5

La Nazione: 7,5

Il Corriere Fiorentino: 7,5

Tuttosport: 7,5

FirenzeViola.it: 7,5

Corriere dello Sport: 7