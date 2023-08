TUTTOSPORT, Viola: stasera a Genova per sfatare il tabù

FirenzeViola.it

Nelle pagine del TuttoSport è presente un articolo dedicato alla Fiorentina. La squadra di Vicenzo Italiano si rimette in viaggio dopo il record delle 60 partite disputate lo scorso anno. Lo stesso Italiano ha parlato della gara di questa sera tra Fiorentina e Genoa, concentrandosi sulla rivalità con l'ex attaccante della Fiorentina Alberto Gilardino, oggi allenatore del Grifone:"Una rivalità sana, lo saluterò volentieri ma poi - sorride - farò di tutto per batterlo anche se a Marassi son sempre battaglie".

La Fiorentina vuole partire con il piede giusto e il tecnico siciliano medita di lanciare subito Nzola sostenuto da Nico Gonzalez giocando la gara Beltran a partita in corso. Pronta la maglia da titolare per Arthur che ha stupito tutti. La Viola inoltre, vuole sfatare il tabù che dura dal 1997 quando vinse la "prima" in Serie A fuori casa. Da allora appena 2 punti in 7 trasferte all’esordio. A Genova, oltre i duemila tifosi, sarà presente anche Rocco Commisso sbarcato ieri a Firenze, che ha affermato:"Abbiamo allestito una squadra più forte, lo avevamo detto e siamo stati di parola".