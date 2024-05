TUTTOSPORT, Italiano: 3 finali e 5 semifinali ma criticato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tuttosport, questa mattina in edicola, tiene a sottolineare che mai nella storia quasi centenaria della Fiorentina un allenatore è stato capace di raggiungere due finali europee consecutive come Italiano: l'unica volta, tra 1960-61 e il 1961-62 in Coppa delle Coppe, in panchina il primo anno c'era Nandor Hidegkuti (vinse il trofeo battendo i Rangers Glasgow), quello dopo Ferruccio Valcareggi che perse la finale con l'Atletico Madrid. Ora però manca l'ultimo capitolo, il più importante, della sua storia a Firenze contrassegnata da tre finali e cinque semifinali fra Coppa Italia e Conference che pure non lo hanno esentato da critiche e mugugni.