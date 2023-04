SECOLO XIX, Sulla partita: "Samp, uno scatto d'orgoglio"

FirenzeViola.it

Il Secolo XIX, quotidiano che tratta, lato sportivo, in priamo piano le vicende di Sampdoria e Genoa, questa mattina, nella propria apertura ha voluto mandare un messaggio alla squadra blucerchiata in vista della gara di questa sera a Firenze contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano: "Samp, uno scatto d'orgoglio". Nonostante l'ultimo posto in classifica e la Serie B sempre più vicina, la speranza in casa Doria è che non si perda l'orgoglio.