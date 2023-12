REPUBBLICA, Nico torna tra due mesi. Si riapre il mercato

FirenzeViola.it

Repubblica riporta il pessimismo su Nico Gonzalez dopo gli esami e il report che hanno annunciato una lesione di secondo grado ai flessori della coscia destra. Salterà la Supercoppa, scrive il quotidiano, e rientrerà in gruppo tra 40 giorni con ripresa dell'attività agonistica tra due mesi. Una doccia fredda per Italiano e una notizia importante in vista del mercato, perché fin qui nessun altro esterno ha reso neanche lontanamente quanto Gonzalez.

Alla società toccherà intervenire alla ricerca di un profilo che dia continuità all’argentino in attesa che Nico torni: un giocatore da immettere subito, esperto, pronto, non una scommessa i cui frutti devono essere raccolti a fine anno o in funzione della stagione successiva. Un dato su cui si incastoneranno tante delle ambizioni stagionali.