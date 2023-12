REP. (FI), Occasione Champions senza i tre più prolifici

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel presentare la gara di stasera col Monza, la Repubblica (ed. Firenze) sottolinea la mancanza di Nico Gonzalez, Bonaventura e Quarta, tutti e tre out: si tratta dei tre giocatori più prolifici finora con venti reti in tre tramite inserimenti, calci piazzati, elevazioni, giocate di classe.

La buona notizia riguarda invece Duncan, che ha smaltito l’influenza e che tornerà dal primo minuto in mezzo al campo in coppia con Arthur, mentre permane il solito dubbio Nzola-Beltran davanti. Una situazione ancora di emergenza che la Fiorentina cerca di superare tramite il credo di Italiano: prendersi il pallino del gioco, provare a dominare in mezzo al campo, conquistare ogni centimetro di campo con intelligenza e massima attenzione. Gli stimoli non mancano, anche e soprattutto visto il calendario che propone Bologna-Atalanta e Roma-Napoli.

Però c’è da battere un colpo. Chi parte titolare, chi entrerà a gara in corso. Chi vorrebbe più spazio e chi, ancora, sta cercando di convincere il tecnico a puntare su di lui. La sessione invernale di mercato è alle porte e qualcuno potrebbe cambiare aria in cerca di maggiore continuità.