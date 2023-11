REP.FI., Franchi: pronto piano B se gara andrà deserta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Entro la fine dell’anno verranno assegnati i lavori per il rifacimento del Franchi e sulle pagine de La Repubblica di Firenze si legge che in caso di un nuovo flop come quello dello scorso giugno, il Comune avrebbe già previsto un piano B, ossia una negoziato speciale senza bando di gara previsto dall’articolo 76 del nuovo Codice degli appalti, che permette una contrattazione diretta con un privato per l’affidamento lavori senza ripassare da nuove gare pubbliche.

Il quotidiano rassicura però sul fatto che stavolta l’appalto da 151 milioni dà certezze sul quadro finanziario a chi fa i lavori e quindi è difficile ipotizzare che la gara di appalti vada deserta anche questa volta. Per quanto riguarda i 55 milioni mancanti, anche in questo caso Nardella ha pronto un piano ben specifico: se il Tar non stabilirà che sia lo Stato a doverli mettere, il Comune potrebbe fare una gara di project financing, stimolando finanziamenti privati, oppure potrebbe reperire il resto delle risorse in bilancio, da mutui o da i finanziamenti per Euro 2032.