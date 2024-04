NAZIONE, La Fiorentina pensa già al mercato: idea Samardzic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante stia per entrare nella fase calda della stagione, con tutto (o quasi) ancora in gioco, la Fiorentina pensa già all'estate che verrà. E in chiave mercato la Nazione parla di dirigenti viola già a lavoro soprattutto in chiave centrocampo: con tante incognite legate alle scadenze di contratto di Duncan, Bonaventura e Castrovilli e ai probabili addii di Arthur e Maxime Lopez (in prestito rispettivamente da Juventus e Sassuolo), la priorità rimane quella zona del campo. Ma ci si muove anche per gli esterni d'attacco e qui la Nazione fa due nomi: sono quelli di Largie Ramazani (classe 2001 dell'Almeria) e di Lazar Samardzic (2003, Uidnese).

Ramazani, che può anche giocare da prima punta, era già stato contattato a gennaio, prima di affondare per Belotti. Stesso discorso, scrive la Nazione, per Smaradzic, di cui i due club hanno parlato, rimandando tutto all'estate.