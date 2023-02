NAZIONE, Italiano sorprende con Kouame, ma i risultati...

Visto il problema del gol, ieri contro la Juventus, come analizzato dall'edizione odierna de La Nazione, Italiano ha scelto di mandare in campo Kouame, lasciando in panchina Jovic e Cabral e inventandosi un nuovo attacco. Alla fine dei conti però la musica non cambia: il problema del gol in casa viola continua ad esistere. Va detto anche che i due centravanti viola, Jovic e Cabral, stanno trovando difficoltà, e partita dopo partita convincono sempre di meno. Adesso lo spettro di una panchina per i due potrebbe andare in scena anche in altre occasioni. Inevitabile.