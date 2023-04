NAZIONE, I primi indizi sulle scelte contro l'Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Alle ore 11 la Fiorentina tornerà in campo al Centro Sportivo Davide Astori e continuerà a preparare la gara di lunedì contro l'Atalanta di Gasperini. Come analizzato dall'edizione odierna de La Nazione, sarà l'occasione anche per capire le possibili scelte iniziali che mister Italiano prenderà per quanto riguarda la formazione titolare. Quarta, reduce dalla squalifica europea, torna a disposizione ed è uno di quelli destinati a giocare dal 1’. Come Igor, Barak e coloro che hanno speso meno energie nella trasferta a Poznan.