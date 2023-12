NAZIONE, Gonzalez choc, ora tocca a Jorko Ikoné

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Gonzalez choc, tocca a Jorko", titola La Nazione per aprire le sue pagine sportive. Il quotidiano scrive che l'argentino starà fuori almeno 45 giorni, con la Supercoppa a forte rischio. Sarà una corsa contro il tempo ma salterà perlomeno 7 partite. All’interno del Viola Park la Fiorentina dispone di macchinari estremamente moderni, che accompagneranno Nico Gonzalez nel suo percorso di recupero, con la speranza di accorciare leggermente i tempi necessari per il suo ritorno in campo ma al tempo stesso senza forzare troppo, per evitare ulteriori problemi.

Nel frattempo, Mister Italiano e tutto il gruppo dovranno cercare di metabolizzare questo colpo ed evitare che ci possa essere un contraccolpo psicologico, provando in qualche modo a sopperire all’assenza del numero 10. Nelle prossime partite dovranno arrivare dei segnali positivi da Ikoné, sulla carta il giocatore che troverà più spazio, in assenza di Nico.