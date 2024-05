NAZIONE, A Verona per un campionato non ancora finito

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nonostante fino a poco tempo fa sembrasse uno scenario impossibile, il campionato della Fiorentina e le possibilità di qualificazione europea non sono ancora tramontati. Come scritto da La Nazione, le vittorie con Salernitana e Sassuolo hanno rilanciato le quotazioni viola in classifica, con la Fiorentina tornata a stretto contatto con le posizioni che garantirebbero l’Europa. Per questo motivo anche la trasferta con il Verona diventa una sfida importante e che vale tanto.

Come si legge sul quotidiano, la classifica è tornata a essere una strada percorribile per arrivare nuovamente in Europa, il destino è nelle mani della Fiorentina che deve sì fare i conti con Napoli e Lazio, ma che potrebbe sfruttare a proprio favore il calendario e anche la gara da recuperare contro l’Atalanta. E la data incerta (si parla addirittura a giugno) potrebbe essere una bella ancora di salvezza.