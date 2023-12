GAZZETTA, No alla doppia punta. Attesi segnali davanti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Stasera tornare al successo è quasi un obbligo per tenere in alto le ambizioni e conservare, se non migliorare, quella classifica “spettacolare”, come l’ha definita Italiano dopo la vittoria col Verona. Così La Gazzetta dello Sport, nel suo articolo sul giornale di oggi dedicato alla Fiorentina che stasera sarà di scena a Monza.

I viola non vincono in trasferta addirittura dallo scorso 8 ottobre, quando sbancarono il Maradona, e oggi si giocano un altro match importante per la zona europea più nobile. Il vero rebus è a quale uomini affidarsi dopo l’infortunio di Nico Gonzalez e senza Jack Bonaventura, costretto a un nuovo forfait a causa di un trauma al piede destro. Sulla trequarti quindi ci sarà ancora Barak, mentre a centrocampo ha recuperato Duncan e al suo fianco tornerà Arthur, la più grande risorsa viola dal punto di vista della qualità.

Ancora ballottaggio davanti tra Nzola e Beltran, proposti insieme contro il Verona. Esperimento che, secondo la Rosea, non è riuscito e stasera non verrà riproposto. Infine, sono attesi segnali di risveglio anche da parte degli esterni d’attacco che devono dare risposte forti sul campo, prima dell’inizio del marcato.