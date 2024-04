GAZZETTA, Gilardino, una serata da ritorno al futuro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sarà Alberto Gilardino il grande protagonista di Fiorentina-Genoa: lo scrive la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il tecnico del grifone, in visita oggi ai viola, dove ha scritto pagine importanti di storia da calciatore, sia tutt'ora il candidato numero uno per sostituire Vincenzo Italiano a fine stagione: "La panchina è quella di destra, guardando il campo dalla tribuna. Se poi cambierà in futuro basterà spostarsi di pochi metri verso quella di sinistra".

Serata ad alto tasso emotivo per il Gila, che incrocerà per la prima volta da avversario (in panchina) una squadra con cui è stato protagonista con 63 reti in 157 partite e alcune gare memorabili, come la vittoria ad Anfield contro il Liverpool marchiata anche da un suo gol. Passato, presente e futuro: in attesa di capire cosa accadrà (col Genoa che continua a lavorare sul rinnovo del contratto), Gila si godrà la sua notte speciale.