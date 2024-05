FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Due giornate di squalifica per Henry (Verona) e una giornata a Gabbia (Milan), Koopmeiners (Atalanta) e Romagnoli (Lazio). Inoltre squalificati per un turno anche l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero gasperini per somma di ammonizioni e l'ex viola ora al Frosinone Nicola Caccia, che dovrà pagare anche un'ammenda di 5mila euro. Sono queste le decisioni del giudice sportivo, ecco i dispositivi:

"SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA HENRY Thomas (Hellas Verona): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva un'espressione irrispettosa, reiterando tale atteggiamento nel tunnel che adduce agli spogliatoi. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GABBIA Matteo (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). KOOPMEINERS Teun (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). ROMAGNOLI Alessio (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE) GASPERINI Gian Piero (Atalanta) d) ALTRI TECNICI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 CACCIA Nicola (Frosinone): per avere al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore avversario spingendolo; infrazione rilevata da un Assistente".