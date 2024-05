DE SIERVO, Gare-salvezza in contemporanea? Superato

FirenzeViola.it

Il calendario dell'ultima giornata di campionato non vedrà giocare contemporaneamente tutte le gare e chi è in lotta per la salvezza si è lamentato. Questa mattina a margine della presentazione della finale di Coppa Italia ne ha parlato l'ad della Lega Luigi De Siervo.

"E' una norma superata - ha spiegato - le partite che si giocavano in contemporanea prima erano quattro, poi tre, poi due e poi una. E' un fatto superato, non si può giocare tutti insieme, è fisiologico. Si è cercato di rispettare una serie di avvicendamenti, non ci vedo niente di strano, è una discussione che avviene ogni anno cambiano solo le squadre".