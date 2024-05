DAL MONZA AL NAPOLI UN MATCH POINT PER L'EUROPA. ATENE E 1500 BIGLIETTI GIÀ VENDUTI. IL FUTURO TRA IL MACIA BIS E IL PRESTITO DI ZANIOLO

E' una vittoria preziosa quella raccolta dalla Fiorentina sul Monza, a dispetto di un finale di campionato finito inevitabilmente in secondo piano rispetto alla finale di Atene. Anche se la solita disattenzione difensiva racconta di un approccio al match che poteva essere migliore la rimonta firmata Nico e Arthur testimonia come il gruppo non voglia lasciare niente d'intentato anche in campionato arrivando alla sfida con il Napoli con un vero e proprio match point per guadagnarsi un'altra partecipazione europea nella prossima stagione. Se Italiano vara un nuovo turnover contro il Monza le risposte sono incoraggianti, da Arthur che trova il primo gol in maglia viola a Nico finalmente sui suoi livelli fino a Barak che nel primo tempo sforna più di un buon traversone. Indicazioni preziose nell'ottica Olympiakos certo, ma anche per ricevere il Napoli venerdì sera e magari garantirsi un'altra Conference League a prescindere da come andrà a finire ad Atene.

Oltre 1.500 i biglietti per Atene già venduti, ma non mancano le preoccupazioni - Intanto, campionato a parte, il chiodo fisso di ogni tifoso viola resta (giustamente) la finalissima di Atene del 29 maggio. Mentre sul web è scattata la ricerca della soluzione meno costosa, che si tratti di voli con scali lunghi o su aeroporti diversi da quello della capitale greca per poi proseguire con auto a noleggio, e in attesa di capire quanti saranno i charter allestiti dalle organizzazioni del tifo (ieri nelle prime 5 ore di vendita dedicata agli abbonati Pro sono stati 1.500 i biglietti per la finale di Atene già venduti) non manca nemmeno chi si augura che la società possa tendere una mano a tutti coloro che vorranno sostenere dal vivo la squadra. Posto che molto dipenderà da quanti saranno i tagliandi venduti, sarebbe bello se il club riuscisse ad attivarsi rendendo meno difficile la logistica del viaggio per Atene, magari seguendo l'esempio del West Ham che l'anno scorso favorì l'invasione di Praga da parte di oltre 10.000 tifosi inglesi.

Il futuro tra il ritorno di Macia e il prestito di Zaniolo - E se il presente è totalmente incentrato sull'atto finale della Conference League sul futuro arrivano le prime indiscrezioni. Mentre l'ipotesi di un ripensamento da parte di Italiano perde peso, a prescindere dal risultato finale di stagione, l'opzione Aquilani per la successione sulla panchina viola resta la più realistica, al pari del ritorno in società di Eduardo Macia. I contatti con l'attuale CEO dello Spezia proseguono infatti da giorni e l'idea di ricreare la coppia professionale con Pradè che tanto bene fece nel triennio con Montella in panchina si fa ogni giorno più realistica. Discorso simile anche per Nicolò Zaniolo, primo nome spendibile per il mercato in entrata. Mentre dall'Inghilterra arrivano conferme sul termine dell'esperienza all'Aston Villa il ritorno in Turchia al Galatasaray apre le porte alla formula di un nuovo prestito per l'ex giallorosso, uno scenario che in vista della rifondazione in programma in casa viola viene tenuto assolutamente di conto.