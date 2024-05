UFFICIALE, Giroud ha firmato con i Los Angeles FC

Era già noto, ma da oggi è ufficiale: l'attaccante del Milan Olivier Giroud ha scelto la sua prossima avventura e andrà a giocare negli Stati Uniti al Los Angeles FC. Il francese, in scadenza di contratto con i rossoneri, ha firmato fino al 2025 con opzione di rinnovo per il 2026.

Olivier Giroud is Black & Gold.



Olivier Giroud joins #LAFC as a Designated Player through 2025 with an option for 2026.#LAFC | @Remitly