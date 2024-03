COR.SPORT, Da Udine a Bergamo: torna l'incubo viola

FirenzeViola.it

Ancora marzo, ancora un albergo che ospita la squadra in trasferta, ancora l’immediata vigilia della partita, e tutto precipita nell’oscurità impenetrabile, nello sconforto che annichilisce, nel dolore che non si misura intorno alla Fiorentina, dentro la Fiorentina: 4 marzo 2018 a Udine con Davide Astori, 17 marzo 2024 a Cavenago di Brianza con Joe Barone per una situazione drammatica rivissuta da chi c’era quel giorno nel capoluogo friulano.

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio racconta il dramma vissuto in casa viola alla luce del malore avuto da Barone: sei anni dopo, 17 marzo 2024, a Cavenago di Brianza di nuovo costretti a rivivere quell’aria impalpabile che ti stringe la gola e ti fa bruciare gli occhi, e con quell’aria pesantissima addosso si sono presentati intorno alle 18 di ieri non al centro del terreno di gioco dello stadio di Bergamo dove avrebbero dovuto e voluto essere per iniziare la partita contro l’Atalanta, ma all’Ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato in terapia intensiva Joe Barone.