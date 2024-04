COR. FIO, Ultima chiamata per l'Europa. Turnover ma non troppo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ultima chiamata". Questo il titolo della prima pagina del Corriere Fiorentino (edizione in viola proprio per Fiorentina-Genoa). Il quotidiano locale parla del match di oggi come dell'ultima chance per la squadra di Vincenzo Italiano di aggrapparsi al treno europeo. L'obiettivo è non mollare la presa visto che, coi pari di Napoli, Monza e Torino, l'ottavo posto rimane lì, a portata di mano a sei punti (la Viola adesso ha due gare da recuperare). Scrive il Corriere : "Per la Fiorentina è venuto il momento di cambiare passo e di dare una sterzata ad un cammino che in Serie A non la vede vincere ormai dal 2-1 alla Lazio del 26 febbraio scorso. Da quel momento invece sono arrivati due pareggi (contro Toro e Roma) e le due sconfitte con Milan e Juventus".

Col Genoa c'è da raddrizzare la classifica: per questo, nonostante gran parte dell'attenzione di calciatori e ambiente sia già alla gara di giovedì in Conference col Viktoria Plzen, Italiano non esagererà col turnover. Sarà ancora il Gallo Belotti a guidare l’attacco, nella speranza che torni a cantare. Per Nico Gonzalez invece la decisione dovrebbe essere più semplice e salvo sorprese oggi partirà dalla panchina. Al suo posto Ikonè, con Sottil dall’altra parte e Beltran (favorito su Barak) sulla trequarti. L’altro punto interrogativo riguarda Bonaventura. La botta al ginocchio che l’ha tenuto fuori dal match col Viktoria è superata anche se, ovviamente, giocherà soltanto se si avrà la certezza di non correre rischi. Turnover, quindi, ma non troppo.