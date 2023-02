COR.FIO., Muscoli di coppa: un'altra semifinale

Per il secondo anno consecutivo la Fiorentina stacca il biglietto per la semifinale di Coppa Italia. Quel pensiero stupendo interrotto con la doppia sfida contro la Juventus insomma, può riprendere vita nella vita. Era la gara dell’anno, quella di ieri col Torino, e la Fiorentina non ha mancato l’appuntamento. Decisa a tutto pur di non perdere il treno più rapido per tornare in Europa e, soprattutto, per provare a vincere un trofeo. Non aveva vinto, contro la Lazio, ma aveva convinto. Per questo, e perché nonostante la temporanea strambata verso il 4-2-3-1 il 4-3-3 resta il suo abito preferito, Italiano ha deciso di non cambiare e, per la serata più importante della stagione, ha scelto di vestire la sua Fiorentina come all’Olimpico. E per fortuna che ieri c’era Jovic. Più vivo del solito ma, più che altro, bravo a sfruttare la prima palla buona. Che sia la svolta? Intanto, per una notte, ha fatto quello che tutti gli hanno sempre chiesto.