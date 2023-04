COR.FIO., Il commento: "Adesso manca solo un passo"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è presente l'opinione in tema Fiorentina a firma di Ernesto Poesio. Di seguito un estratto: "Nove anni dopo l’ultima volta la Fiorentina torna all’Olimpico di Roma per giocarsi la finale di Coppa Italia. È la prima vera soddisfazione per Rocco Commisso, arrivato quattro anni fa a Firenze, e ieri in tribuna insieme alla moglie per godersi l’entusiasmo di un Franchi che è stato sicuramente il migliore in campo di questa semifinale che in realtà, a livello di gioco e di emozioni, ha offerto ben poco ai quasi trentamila che hanno affollato gli spalti. Certo, non è stata una bella partita. E la stessa Fiorentina per quanto superiore in tutti i sensi alla Cremonese, non è riuscita a schiacciare i lombardi come avrebbe potuto. Quello che conta però, e si torna al punto di partenza, è il risultato raggiunto. Una finale di coppa Italia che potrebbe anche non essere l’unica di questa strana stagione viola dove non sono mancati errori e difficoltà (come la classifica in campionato dimostra), ma che ha visto il gruppo di Italiano ritrovarsi e stringersi intorno al proprio allenatore nei momenti più duri. Il risultato è una Fiorentina compatta, che crede nel proprio gioco e nelle proprie capacità. E che adesso si trova a un solo passo da una coppa che manca da 22 anni. Con l’Inter non sarà certo facile, ma i viola si sono conquistati il diritto di provarci fino alla fine. E questo è già un successo".