COR. FIO., Da Sensi a Torreira. Le idee per la regia

Il Corriere Fiorentino scrive come nel gioco di Vincenzo Italiano non ci sia un unico cervello deputato all'organizzazione della manovra, bensì una serie di ruoli nevralgici nei quali sbagliare il meno possibile. Per questo sarà importante di sicuro un vero e proprio regista davanti alla difesa, con tre ipotesi di mercato su tutte: Sensi, Torreira e Ricci.