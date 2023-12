COR.FIO., Beltran, continuità poca ma ha cambiato passo

FirenzeViola.it

“Eppur si muove”, scrive oggi il Corriere Fiorentino parlando di Lucas Beltran. Non si può far passare inosservato il recente periodo dell’argentino, in gol nelle sue ultime tre presenze in Serie A e con due reti che sono valse sei punti. Ancora non è riuscito ad esprimersi con continuità, il suo problema principale rimangono le caratteristiche: reggere l’urto dei difensori avversari, tenere il pallone, far salire i compagni.

È ancora leggerino, ma non si tira mai indietro. Pressa, corre, combatte, ed è in questo che sta facendo meglio di Nzola - si legge -. Ora però siamo a cinque reti, dalla sfida del 26 ottobre col Cukaricki in poi, match nel quale ha trovato i suoi primi due centri in viola, l’ex River Plate ha segnato un gol ogni 121,4’: due in Conference appunto, ed i tre in campionato. Lautaro Martinez - conclude il quotidiano -, a cui spesso viene arditamente paragonato, alla sua prima stagione in Italia segnò 6 gol in 27 presenze in serie A. Ne mancano tre, per far pari. Prossima occasione venerdì, contro il Torino