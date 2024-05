COR. FIO., Bagno di folla ieri. Italiano il più acclamato

Il Corriere Fiorentino scrive di quella che sta diventando una piacevolissima abitudine. Un rito collettivo, che negli ultimi dodici mesi si è ripetuto con una frequenza mai vista prima. Era successo dopo il trionfo di Basilea che aveva regalato ai viola la finale di Praga e nella notte tra mercoledì e giovedì c’è stato il bis.

Erano in più di 300 ad aspettare la squadra di rientro da Bruges per omaggiarla per la seconda finale europea consecutiva. Il più acclamato? Vincenzo Italiano. Il condottiero di questo gruppo che in questi mesi ha sofferto tantissimo per le critiche ricevute e per un rapporto ormai logoro con la piazza che l’ha convinto (insieme ovviamente a valutazioni di natura tecnica) a considerare concluso il suo ciclo a Firenze.