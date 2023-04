GONZALEZ, L'argentino ora vuole terminare la sua opera

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport dopo il rigore messo a segno allo stadio “Zini” nella gara d’andata, Gonzalez è pronto a riaccendere su di sé i riflettori e dare spettacolo all’Artemio Franchi nella speranza di far esplodere di gioia i tifosi viola. C’è riuscito nella partita a Cremona, ma in questo mese di aprile anche in Conference League a Poznan con il Lech dove aveva promesso di tornare ad altissimi livelli per poi riuscire a mantenere la promessa. Questa sera servirebbe la stessa prestazione per confermare il risultato di tre settimane fa che ha visto la Fiorentina imporsi per 2-0 in trasferta e ipotecare la finale, anche grazie alla prova dell’argentino. Contro la Cremonese adesso è pronto a tornare nuovamente protagonista, sperando di ripetere la notte da sogno già vissuta ventuno giorni fa nella semifinale d’andata. La Fiorentina parte dal doppio vantaggio ma, come hanno dimostrato gli ultimi risultati, non è possibile dare mai nulla per scontato. Meglio non osare, meglio sfruttare la qualità dei calciatori al top come Nico che sa essere determinante nel 4-2-3-1 di Italiano.