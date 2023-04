GAZZETTA, Inter, ora occhio a Bologna e Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Nell'analisi di Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina viene tirata in ballo addirittura per una clamorosa rimonta sull'Inter. La sconfitta in casa contro il Monza dei nerazzurri, infatti "fa da propulsore per Roma, Atalanta, Juve e, a questo punto, anche per Bologna e Fiorentina: Motta e Italiano corrono più degli altri, non hanno coppe ingombranti sulla loro strada e, per le note vicende extra-calcistiche in corso, non sanno ancora quante squadre davvero le precederanno in classifica". Le squadre rossoblu e viola, dunque, andranno tenute di conto anche per un eventuale corsa alla Champions League, scrive la rosea.