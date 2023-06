FRANCHI, Due date da cui passa il destino del progetto

FirenzeViola.it

Questione stadio Franchi: la Nazione in edicola oggi sottolinea come siano due le date da cerchiare in rosso nell'agenda di Palazzo Vecchio in una corsa contro il tempo dell'amministrazione comunale insieme alla Fiorentina.

La prima data è quella del prossimo 4 luglio, giorno decisivo per capire il destino dei 55 milioni di euro previsti come spesa per il restyling dello stadio di Campo di Marte e poi negati dalla Commissione Europea. Il 4 luglio scadranno infatti i 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che di fatto "cancella" questi 55 milioni ed entro questa data quindi l'ufficio legale di Palazzo Vecchio potrà presentare ricorso. Se entro questa data non arriveranno da Roma segnali positivi, il Comune si rivolgerà probabilmente al Tar.

L'altro giorno cruciale è addirittura precedente al 4 luglio: domani infatti, 28 giugno, scade la proroga di 15 giorni concessa per la presentazione delle offerte delle ditte per realizzare il progetto dell'istituto Arup. Entro i primi di luglio Palazzo Vecchio controllerà la documentazione consegnata, poi toccherà alla nomina della commissione che dovrà vagliare le offerte e d assegnare i punteggi, infine saranno aperte le offerte economiche. In base ai punteggi ed alle offerte sarà poi scelta la proposta migliore, un iter che può essere auspicabilmente chiuso entro luglio, ricordando che i primi lavori di restyling dovrebbero partire entro dicembre.