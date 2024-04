FIORENTINA-GENOA, Tutto rovesciato rispetto all'andata

FirenzeViola.it

Il dovere è quello di crederci. Da parte della Fiorentina, staccata dalla lotta alle zone europee ma ancora in grado di poter accorciare. E per il Genoa, che si presenta al Franchi con soli 5 punti di distanza dai viola. Nel presentare la sfida di oggi pomeriggio la Nazione sottolinea come sia cambiato tutto rispetto all'andata.

Allora si giocava la prima di campionato e il Genoa dell'ex Gilardino ebbe un primo impatto brusco con la Serie A: 4-1 Fiorentina a Marassi in una gara senza storia. Non era quella la Fiorentina, così come non era quello il Genoa. E non saranno neanche gli stessi gli interpreti: la Nazione anticipa la probabile assenza di Nico Gonzalez (in rete all'andata) e altre rotazioni volte a far rifiatare alcune figure chiave in vista del match di giovedì contro il Viktoria Plzen, il vero obiettivo della settimana. Dalle possibili rotazioni è uscito Nzola (problemi muscolari e non convocato) che poteva essere il centravanti titolare per far rifiatare il super utilizzato Belotti, destinato invece a giocare ancora.