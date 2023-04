DODO, Sgasate e dribbling, come corre il brasiliano

FirenzeViola.it

Come scrive il Corriere Fiorentino oggi Dodo è probabilmente il più in forma della Fiorentina e Italiano ci rinuncia con fatica. L’ambientamento in Italia non è stato dei più facili, anche a causa del lungo stop della passata stagione, ma con l’arrivo della primavera ha iniziato a raccogliere i frutti del lavoro fatto. Accelerate, dribbling, cross; sempre tra i primi a rientrare e comunque pronto a supportare l’attacco. Le prestazioni di Dodò sono cresciute settimana dopo settimana. Non solo. Il brasiliano sa incidere con il suo carattere, deciso in campo quanto allegro e simpatico con tifosi e compagni, come hanno dimostrato i balletti con Cabral e Igor dopo certi gol. A 24 anni, dopo aver immagazzinato un po’ di esperienza, comprese le notti di Champions, ha deciso di sbocciare e Firenze gli sta dando questa possibilità. Anche ieri sera è parso subito tra i più vivaci anche ad aizzare il pubblico, e ha chiuso tra i migliori. Intorno al 58’ con una progressione tutto campo ha provato a mandare in porta Cabral. All’intervallo Ballardini ha messo Valeri sulla sua fascia, anche per non rischiare di restare in dieci. Elementi che lasciano pensare che le difficoltà fossero dovute alla scarsa condizione fisica, oltre che all’inserimento in un contesto di squadra che faceva fatica. Quando la Fiorentina ha ingranato, lui si è messo in testa. E ora vuole il suo primo trofeo italiano.