DIFESA, Da Senesi a Nelsson: ecco tutti i nomi

Come scritto da La Nazione un altro difensore mancino la Fiorentina lo sta realmente cercando. Numericamente la rosa sarebbe a posto, ma di mancini è rimasto soltanto Ranieri. Uno in più Italiano lo prenderebbe volentieri. Potrebbe, quindi, accendersi il mercato su Quarta (il suo agente e a Firenze in questi giorni) con Mina che occuperebbe la casella di vice Milenkovic.

Fra l difensori di piede sinistro resistono Senesi e Murillo. Sul primo (di proprietà del Bournemouth) servirà eventualmente la diplomazia degli intermediari dopo il naufragio dell'operazione Castrovilli. Il secondo è extracomunitario e dunque si escluderebbe a vicenda con Fausto Vera, che i viola seguono per il centrocampo. Fiorentina che resta vigile an che su un paio di destri: Victor Nelsson del Galatasaray e Rouault del Tolosa.