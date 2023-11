CORR.SPORT-STADIO, Sarà Euroshow al Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Euroshow", titola in prima pagina il Corriere dello Sport - Stadio per presentare la partita tra Fiorentina e Bologna in programma oggi alle ore 15 all'Artemio Franchi. Italiano nelle sue parole alla vigilia ripete più volte "importante" per sottolineare quanto tenga ad una vittoria contro i rossoblu, per non trascorrere dieci giorni al Viola Park con il peso difficile da sopportare di un altro risultato negativo. Il problema è che davanti ci sarà un Bologna in grande forma, oltre all'assenza di Beltran che costringerà il tecnico a scegliere ancora Nzola al centro dell'attacco.