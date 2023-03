COR.FIO, Campo di Marte, scontro in Consiglio

Il Corriere Fiorentino ricostruisce nel dettaglio il caos creatosi ieri durante l'ennesimo incontro che avrebbe dovuto essere chiarificatore sui lavori previsti a Campo di Marte nell'ambito della ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi: "Non c’è stato il confronto tra maggioranza ed opposizione sul futuro del Campo di Marte con la ristrutturazione del Franchi e l’arrivo della tramvia. E neppure l’intervento del comitato di Campo di Marte (una ventina di esponenti erano nel Salone de’ Dugento) nello spazio riservato al pubblico chiesto dalle opposizioni, ma bocciato dal Pd. Risultato? Le opposizioni hanno abbandonato l’aula per protesta (tranne i consiglieri Cellai e Asciuti) e lo stesso hanno fatto i comitati. E gli assessori Cecilia Del Re (urbanistica) e Stefano Giorgetti (mobilità e infrastrutture) hanno fatto i loro interventi, ma poi la seduta è stata interrotta per mancanza di contradditorio".

Scontro totale tra opposizioni e maggioranza che ha coinvolto anche i vari comitati, come quello sulla viabilità, con la portavoce Francesca Marrazza che si è detta "delusa e arrabbiata dall'incontro. È stato chiaro l’intento della maggioranza di non farci parlare. Hanno asserito che non ci fosse il clima adatto: noi abbiamo seguito tutto l’iter burocratico per richiedere questo consiglio straordinario; da parte nostra c’era solo voglia di farci ascoltare e di fare delle domande. Invece ci hanno trattato come degli ospiti, non come cittadini. Ci chiediamo che paura abbiano".