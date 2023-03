COR.FIO, Cabral: col gol all'Hellas scatta il bonus

Anche sul Corriere Fiorentino ampio spazio per Arthur Cabral: "Balla, che ti passa- scrive il quotidiano toscano. -Soltanto chi non conosce Arthur Cabral poteva pensare che, dietro a quel balletto dopo il gol segnato al Verona, ci fosse la voglia di prendersi gioco degli avversari. "Non avevo capito di essere davanti alla loro curva — ha spiegato lui stesso dopo la partita — pensavo di averlo fatto davanti alla telecamera che avevamo lì vicino e non per mancare di rispetto alle persone. Nessuna polemica assolutamente"-. Il Corriere ci tiene a stemperare le futili polemiche dovute all'esultanza carioca, prima di dedicarsi ad analizzare il momento di un attaccante che cavalca una striscia di 4 partite consecutive in rete (sono 5 i gol nei 191 minuti giocati in questo scorcio di gare).

Il Corriere parla anche di un bonus contrattuale scattato dopo il gol realizzato a Verona, il quinto in campionato e decimo stagionale. "A proposito, con quello messo a segno a Verona Cabral ha raggiunto anche il primo bonus presente nel suo contratto (scattava appunto al 10mo gol) ed il prossimo si attiverà a quota 15, poi 20 e via così, ogni cinque reti". Un motivo in più per non smettere di segnare e continuare a ballare.