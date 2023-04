COR. DELLO SPORT, Firenze adesso può sognare

FirenzeViola.it

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport la Fiorentina è in finale di Coppa Italia. Ci troverà l’Inter, per la prima volta nella sua storia. E’ l’undicesima finale di Coppa, la prima dopo 9 anni, persa quella sera contro il Napoli all’Olimpico, ed è anche la prima finale di Rocco Commisso, al quarto anno da proprietario del club. La Fiorentina ci arriva con tre vittorie e un pareggio, quest’ultimo ieri a Firenze. Se il percorso è sembrato tutto facile è perché così lo hanno trasformato i viola, vincendo e giocando, senza smettere mai di crederci. La Cremonese ha fatto ben poco per provarci e la Fiorentina ha assecondato la partita di una squadra che avrebbe dovuto inventarsi qualcosa di speciale per ribaltare lo 0-2 dell’andata. I viola hanno cominciato tenendo palla, mentre la Cremonese ha sempre aspettato. I 31.000 del Franchi spingevano, la finale era sempre più vicina ma volevano di più, volevano il gol per tornare alla vittoria che mancava da quattro partite. In contropiede la Fiorentina ha avuto l’occasione per accontentare la sua gente, ma il sinistro di Gonzalez è uscito di poco. Quando Marinelli ha fischiato la fine, nessuno è uscito dallo stadio, sono rimasti tutti a cantare con le torce dei telefonini a illuminare una serata che Firenze aspettava da tempo. E che proietta i viola alla Supercoppa a quattro in Arabia.