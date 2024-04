CONFERENCE, Viola a rischio sanzione per fumogeni

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino torna a parlare di quanto successo durante Viktoria Plzen-Fiorentina, partita sospesa per qualche minuto a inizio ripresa per il reiterato lancio di fumogeni in campo da parte del settore ospiti. Scrive il quotidiano che, nonostante la situazione non sia degenerata, adesso c'è il rischio che il club viola e i suoi tifosi possano essere puniti. Dopo il divieto di assistere alla gara di qualificazione al girone, lo scorso 24 agosto a Vienna contro il Rapid, l’episodio di giovedì rischia di diventare un’ulteriore aggravante nei confronti dei sostenitori gigliati.

Nei prossimi giorni la Uefa potrebbe valutare eventuali sanzioni nei confronti della Fiorentina, che in caso di passaggio del turno affronterebbe la vincente della sfida tra i belgi del Brugge e i greci del Paok Salonicco.