BARAK, Con lui in campo le partite non finiscono mai

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio, Antonin Barak è l'uomo dei minuti finali, quello che entra per rimettere in piedi una situazione compromessa. Ovviamente a lui non dispiacerebbe, come sottolineato anche nel post partita da Vincenzo Italiano, giocare più spesso anche dal primo minuto, ma allenadosi sempre al massimo è riuscito a calarsi perfettamente anche nella parte dell'uomo della provvidenza. Così era successo a Basilea al minuto 129 della semifinale di ritorno di Conference League dopo essere entrato al 105', così è successo giovedì sera a Budapest. Il trequartista ceco è subentrato a Mandragora all'81' minuto e al 95' ha segnato la rete del definitivo 4-3 in favore con un bel sinistro sotto la traversa. In realtà in questa stagione l'ex Verona era stato decisivo, sempre in Conference, anche contro il Ferencvaros quando, entrato nella ripresa, ci aveva messo solo 9 minuti per rimettere in carreggiata una Fiorentina fino a quel momento sotto di due gol.

Domenica intanto a Firenze arriva la Roma e Barak scalpita per scendere in campo e tornare decisivo anche in Serie A. In questa stagione per lui in campionato appena 287 minuti e un solo gol contro il Frosinone, ovviamente nel finale e ovviamente dopo essere entrato da pochi minuti. Vista l'assenza causa squalifica di Beltran, L'ex Verona si gioca con il posto con Bonaventura alle spalle di Belotti. Anche se, in caso di recupero di Arthur, non è da escludere che Italiano possa tornare al 4-1-4-1 visto contro la Lazio con in campo dal primo minuto sia il ceco che il marchigiano.