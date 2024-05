CASTROVILLI, Titolare a Cagliari. Poi verso l'addio

FirenzeViola.it

Due giorni di riposo dopo la gara contro il Napoli, poi da domani la Fiorentina tornerà a lavorare al Viola Park per preparare il match, ancora da calendarizzare, contro il Cagliari. In Sardegna dovrebbe tornare titolare, con Italiano che probabilmente farà ampio turn over in vista di Atene, Gaetano Castrovilli. Per il centrocampista pugliese sarà una delle ultime apparizioni in maglia viola visto che il suo contratto scade a giugno e difficilmente le parti si metteranno d'accordo per un rinnovo.