BALDANZI, L'Empoli spara alto e non fa sconti: il punto

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione quello di Tommaso Baldanzi è un profilo che piace a molti, Fiorentina compresa. L'Empoli però sparo alto, senza fare sconti. Nel caso la viola decidesse di affondare il colpo servirebbero, tra cartellino e bonus, una trentina di milioni. L'unica possibilità per far abbassare il prezzo è l'inserimento di contropartite tecniche. Quest'ultime però non devono essere esuberi ma dei veri e propri rinforzi per mister Zanetti.