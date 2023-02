ATTACCO, Domenica sarà duello Jovic-Vlahovic

La Nazione inquadra lo Juventus-Fiorentina di domenica come il duello tra i due centravanti serbi, Dusan Vlahovic da una parte e Luka Jovic dall'altra. Legati dall'origine, dal ruolo e dalla maglia viola (Jovic è di fatto il sostituto di Vlahovic a Firenze), i due sono stati protagonisti in Nazionale di un anonimo Mondiale. Anche con la Serbia l'ex Real è il sostituto (per meglio dire la riserva) del numero nove bianconero e, nonostante tante esperienze vissute insieme sui palcoscenici internazionale, i due non hanno mai stretto un legame forte.

Chi sta meglio? La Nazione scrive che i due attaccanti stanno vivendo un momento simile: "La lancetta del condizione fisica non... oscilla e quindi sottolinea che i due attaccanti, probabilmente attraversano un periodo di forma molto simile. Non sono al top, ma stanno andando nella direzione di uno stato migliore". Sul punto di vista dello score, invece, non ci sono dubbi. Dopo i guai fisici a causa della pubalgia, Vlahovic è tornato a segnare in settimana contro la Salernitana: 2 gol per il centravanti classe 2000, che in meno di novanta minuti ha quasi pareggiato il bottino dell'amico-nemico, con Jovic fermo a 3 reti in Serie A.